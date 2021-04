Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- Actiunile UiPath pot fi cumparate de romani pe platforma XTB cu 0% comision, potrivit unui comunicat al companiei de brokeraj, remis, joi, AGERPRES. Listarea UiPath pe bursa americana reprezinta un moment istoric pentru piata de capital din Romania, dar este un eveniment remarcabil si pentru SUA, acesta…

- Actiunile UiPath pot fi cumparate de romani pe platforma XTB cu 0% comision, potrivit unui comunicat al companiei de brokeraj, remis, joi, AGERPRES. Listarea UiPath pe bursa americana reprezinta un moment istoric pentru piata de capital din Romania, dar este un eveniment remarcabil si pentru…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- Deși Tesla a reușit sa obțina profituri pe hartie de aproximativ 1 miliard de dolari din investițiile in Bitcoin, depașind profiturile totale obținute din vanzarea de vehicule electrice din 2020, corecțiile recente ale monedei digitale și volatilitatea ridicata i-a determinat pe anumiți investitori…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o intervenție luni, 22 februarie 2021, in sistem videoconferința, in cadrul ceremoniei de deschidere a proiectului „Call of Diplomacy”, organizat de Asociația Europeana a Studenților in Drept (ELSA București). Proiectul, aflat la cea de-a V-a ediție,…

- Dupa ce a ajuns la valoarea unui apartament in 2020, Bitcoin a scazut masiv la inceputul anului. Cum se pot proteja investitorii romani de fluctuațiile criptomonedei Intr-un context de volatilitate foarte ridicata a prețului Bitcoin, este bine de știut ca investitorii romani au mai multe variante de…

- Cea mai așteptata carte a anului 2020, «Pamantul Fagaduinței» de Barack Obama, ajunge in Romania intr-un exemplar de lux, semnata de cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cartea de colecție cu semnatura olografa a autorului va fi scoasa la licitație saptamana viitoare și reprezinta…