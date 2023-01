Toți românii, obligați să aibă cont bancar și salariile doar în cont, posibil din 2023 Angajații romani s-ar putea sa nu mai aiba posibilitatea sa primeasca salariile in numerar și sa fie obligați sa dețina carduri bancare, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat la finalul anului 2022. Propunerea de lege aduce modificari și pentru comercianți, dar și pentru firme. Proiectul de lege prevede o interdicție pentru angajatori de a plati salariile in numerar. Nu se precizeaza exact cum anume se vor putea plati salariile, ci doar ca modalitatea aleasa va trebui sa fie fara numerar. Asta inseamna, de principiu, plata prin banci, insa pe viitor nu este exclus sa apara și alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate firmele care opereaza pe teritoriul Romaniei vor avea obligația de a accepta și cel puțin un instrument de plata fara numerar, prevede un proiect legislativ inițiat de reprezentanții actualei puteri și adoptat de Senat. Totodata, potrivit proiectului, incepand cu data de 1 ianuarie 2026, instituțiile…

- In viitor, companiile din Romania ar putea fi obligate sa-și reduca semnificativ operațiunile cu numerar, așa cum reiese dintr-un proiect de lege adoptat miercuri la Senat și care va fi trimis, pentru votul decisiv, la Camera Deputaților, potrivit avocat.net. Printre altele, acesta prevede interzicerea…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, miercuri, legea privind sustinerea procesului de dezinstitutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilitati si aplicarea unor masuri de accelerare a acestuia si de prevenire a institutionalizarii, care cuprinde mai multe amendamente depuse de parlamentarii PNL…

- Ministerul Muncii a publicat saptamana trecuta proiectul de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care se afla in transparenta decizionala. In conformitate cu articolul 164 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, in medie de 165,333 ore pe luna, ceea ce reprezinta o crestere cu 17,6% fata de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului…

- Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a publicat, joi, pe site-ul oficial, un proiect de Hotarare a Guvernului Romaniei care prevede creșterea salariului mediu brut pe țara, de care vor beneficia 2.181.134 salariati, informeaza Agerpres . Potrivit proiectului, salariul de baza minim brut…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, in medie de 165,333 ore pe luna, ceea ce reprezinta o crestere cu 17,6% fata de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului…