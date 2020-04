Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de pana la 3.000 de lei pentru romanii care stau la bloc! Ce greșeala ii poate face buni de plata! Regula e mai puțin cunoscuta! Romanii care stau la bloc se pot trezi cu amenzi de pana la 3.000 de lei daca refuza sa primeasca in locuința un reprezentant al asociației de proprietari, cum ar fi…

- Incepand de anul viitor, circa 1,3 milioane de pensionari care primesc pensii mici vor incasa un supliment, masura urmand sa coste 1,3 miliarde de euro pe an, conform proiectului de lege adoptate in consiliul de ministri. „Crearea acestei pensii minime va contribui la o mai mare justitie sociala…

- Romanii vor continua sa beneficieze de roaming la tarife nationale in Marea Britanie, precum si de plafoanele tarifare aplicabile la nivel european pentru apelurile si SMS-urile transmise din Romania catre numerele de telefon din Marea Britanie, pana la 31 Decembrie 2020, au anuntat reprezentantii ANCOM…

- Cați bani au strans romanii in conturile de pensii. Un tanar de 28 de ani, printre cei mai bogați Primii 100 de romani cu cele mai mari contributii la Pilonul II de pensii au adunat impreuna aproape 42 de milioane de lei in ultimii 11 ani. Asta inseamna 400.000 de lei, in medie, iar cel mai tanar dintre…

- Datele prezentate de APAPR arata ca in 2019 randamentul investițional mediu al fondurilor de Pilon II a atins un nivel record pentru ultimii 9 ani, de 11,8%. Media anualizata pe toata perioada de funcționare de aproape 12 ani a Pilonului II a ajuns la 8,35%, caștigul net generat de fonduri exclusiv…

- ​​Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanța din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 în economie și pe piețele financiare, precum și evoluțiilor peste…

- Cota de contributie la Pilonul II de pensii a ramas la 3,75% din contributia pe care angajatii o platesc la stat. Noutatea este ca anul acesta a ramas obligatorie contributia la Pilonul II. Nu exista posibilitatea ca angajatul sa opteze daca mai cotizeaza sau nu ori daca vireaza banii la Pilonul 1 (adica…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania! Urmeaza sa primeasca o a doua pensie. Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate…