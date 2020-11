Stiri pe aceeasi tema

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Astfel, unde sunt piete inchise si se pot rabata peretii, se vor organiza astfel incat sa fie deschise,…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Ministrul spune ca au fost identificate ”solutii adecvate” pentru ca activitatea in pietele agroalimentare…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii localitatilor unde…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, va sustine joi o conferinta de presa in care va prezenta raportul de activitate la un an de la preluarea mandatului de ministru. Conferinta va avea loc la sediul MADR, dar se va transmite si live pe pagina de Facebook a MADR si cea a lui Adrian…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul Romaniei si premierul Ludovic Orban au acceptat alocarea a 7,25 de miliarde de euro pentru agricultura. Acești vor fi investiți in doua proiecte mari, noteaza Agerpres.Adrian Oros…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, programul de guvernare in domeniu, mentionand printre prioritati ferma de familie si strategia de gestionare a apei. "Prima prioritate este ferma de familie. Transformarea accelerata…

- Toate ambitiile Uniunii Europene legate de Green Deal sunt necesare, pentru ca suntem datori sa facem o agricultura durabila si responsabila, insa exista pericolul cresterii preturilor pentru consumatori daca vom impune exigente foarte mari, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…