Toți primarii din București au fost amendați pentru aerul toxic care sufocă orașul Dupa un episod similar care a avut loc la inceputul saptamanii, comisarii de mediu au facut controale la toate cele 7 primarii din Capitala. Așa au descoperit ca nici unul dintre edili nu a reusit sa puna in practica masurile impotriva poluarii.Primarii au primit amenda maxima prevazuta de lege, de 7.500 de lei. Problema poluarii in Capitala este una veche. Fie ca a fost vorba de trafic, arderile de la gropile de gunoi, sau a industriei de la periferie, in anumite zile valorile de poluare au fost și de 30 de ori mai mari peste limita admisa. Octavian Berceanu: Instituțiile statului sunt populate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

