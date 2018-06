Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unui oras din statul Michoacan, in centrul Mexicului, a fost impuscat mortal in plina strada, joi, in timp ce facea campanie pentru realegerea sa, transmite Reuters, citand autoritatile locale.

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au identificat si retinut, marti, 12 iunie a.c., pe baza de ordonanta de retinere, doi tineri de 21 si 30 de ani, banuiti de comiterea a trei infractiuni de furt calificat. Acestia au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Faptele au fost…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au destructurat o grupare infracționala specializata in trafic de persoane și proxenetism. 3 persoane au fost arestate preventiv.…

- Politistii vasluieni de la Sectia 1 Politie Rurala au inceput cercetarile in cazul a doi adolescenti, unul de 18 de ani, din comuna Puscasi, iar cel de-al doilea de 17 ani, din Laza, acuzati savarsirea infractiunii de talharie. Fapta a fost comisa in noaptea de 20 spre 21 aprilie, victima fiind un barbat…

- Ieri, 19 aprilie 2018, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au continuat cercetarile in legatura cu 5 tineri din Blaj, banuiti de comiterea unui furt din locuinta, petrecut la Cistei, cu un prejudiciu de 10.000 de lei, fapta ce ar fi fost comisa in noaptea de 17/18 decembrie 2017. In urma investigatiilor…

- Politistii din Blaj au continuat cercetarile in legatura cu tinerii din Blaj retinuti pentru furt din locuinta si au stabilit ca acestia sunt banuiti si de comiterea altor doua furturi. 4 dintre acestia vor fi cercetati in stare de arest preventiv. La data de 19 aprilie 2018, politistii Sectiei 5 Politie…

- Cinci traficanti de carne vie au fost arestati pentru 30 de zile. Membrii gruparii sunt banuiți ca, in perioada mai 2017 si pana in prezent, ar fi recrutat, adapostit și transportat femei, in scopul exploatarii acestora, prin obligarea la practicarea prostituției, in Germania. Polițiștii brigazilor…

- Procurorii DIICOT Brașov au deschis dosar penal pe numele a doi tineri care au adus droguri intr-un camin studențesc din orașul de la poalele Tampei. Polițiștii au fost sesizați, la mijlocul saptamanii trecute, ca intr-o camera a unui camin studențesc e scandal, iar oamenii legii au intervenit și și-au…