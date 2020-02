Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului lansat astazi de Primaria Sectorului 5 in parteneriat cu Grupul de Acțiune Locala “Impreuna dezvoltam Sectorul 5”, 250 de copii sunt susținuți și ajutați la rezolvarea temelor. Ei primesc o masa calda pe zi și desfașoara diverse activitați cultural-educative, atat in timpul saptamanii,…

- Pe 30 iunie va fi inaugurata Magistrala 5, insa Metrorex nu are trenurile necesare. Astfel, s-a gasit o solutie care inseamna mai mult timp de asteptare pentru calatori. Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru a fi introduse pe tronsonul Raul Doamnei – Eroilor…

- Inaugurarea Magistralei 5 de metrou programata pentru vara acestui an aduce vești proaste pentru unii dintre calatori, care vor trebui sa aștepte in stații mai mult timp dupa metrou, noteaza stirileprotv.ro.Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru…

- In 2020, lista cu acte necesare pentru cei care iși fac prima data buletin la varsta de 14 ani conține atat documente ale minorului, cat și ale parinților acestuia.Pe langa dosarul cu acte necesare pentru buletin, adolescenții de 14 ani trebuie sa fie insoțiți de catre un parinte sau reprezentant legal…

- Vaccinarea ar putea deveni obligatorie in Romania chiar de la finalul lunii februarie. Legea care prevede obligativitatea vaccinarii copiilor se afla pe masa deputaților și odata cu inceperea sesiunii parlamentare ordinare actul normativ ar putea fi dezbatut in procedura de urgența. Proiectul de lege…

- Periute chinezesti si pasta de dinti bulgareasca achizitionate cu bani europeni, asta primesc persoanele defavorizate din Craiova. Incepand de ieri, Primaria Craiova distribuie pachete cu produse de igiena. Acestea sunt destinate beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) si de ajutor pentru sustinerea…

- Anchetatorii din Habarovsk, Rusia au deschis o ancheta penala dupa ce un bebeluș a fost scos pe balcon de parinții lui și a murit inghețat, scrie BBC.Baiețelul de șapte luni a fost scos pe balcon, la temperaturi de -7 grade Celsius, timp de cinci ore. Parinții copilului au spus ca l-au scos pe micuț…

- …sa intre in vigoare, pentru ca acești copii nu prezinta un interes in societate, iar cladirea in care iși desfașoara, inca, activitatea a pus cineva ochii pe ea. Ghiciți cine? Speram sa nu fie adevarat ce am auzit (n.r. despre cladire), sa fie doar un zvon aiurea. Mai mult, deocamdata, nu comentam.…