Toti operatorii de taxi vor fi obligati sa aiba cate o masina pentru transportul persoanelor cu handicap

- Firmelede taxi autorizate din București ar putea fi obligate sa deținacel puțin o mașina adaptata persoanelor cu handicap. Prevedereaeste cuprinsa intr-un proiect care va fi discutat saptamanaviitoare in ședința Consiliului General al Municipiului București.Mai exact, daca va deveni lege, fiecare firma…

- Accident grav in centrul Capitalei, scrie antena3.ro. O masina a politiei s a rasturnat chiar de Ziua Nationala a Romaniei.Incidentul s a produs in zona Aparatorii Patriei."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc…

- Incendiu in sectorul Botanica al Capitalei. Un automobil a ars la intersectia strazilor Grenoble si Cuza Voda. La fata locului a ajuns un echipaj de pompieri, care a stins flacarile.Imaginea a fost postata de catre un martor ocular pe Facebook.

- Persoanele care iși vor parca autoturismele pe locurile destinate celor cu handicap risca amenzi dure in perioada urmatoare, intrucat valoarea acestora a crescut de cinci ori. Potrivit celor mai recente modificari aduse Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor…

- Bratul unei macarale s-a prabusit peste o masina, in centrul capitalei Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Bratul unei macarale s-a prabusit în aceasta dimineata peste o masina, în centrul capitalei. Patru persoane se aflau în autovehicul, iar una dintre ele a a ramas prinsa între…

- Proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei si va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Capitalei in 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei masinile institutiilor publice. Cei care vor fi prinsi ca nu au achitat taxa vor plati amenzi intre 1500 si 2000 de lei. (digi24.ro)

- Gina, soția lui Valentin Dragnea, și-a parcat bolidul Lamborghini pe un loc destinat persoanelor cu handicap, din parcarea Consiliului Județean Teleorman, anunța publicația Liber in Teleorman. Mașina cumparata recent de nora lui Liviu Dragnea este estimata la 150.000 de euro. Bolidul Lamborghini de…

- Un barbat din Bacau a fost amendat de politistii locali pentru ca a jignit si a adus injurii unui conducator auto ce si-a parcat masina pe un loc destinat persoanelor cu handicap, desi nu suferea de vreo deficienta.