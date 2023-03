Toți ochii pe Marea Neagră. Presa americană: SUA nu au pierdut numai o dronă, mai lipseşte şi altceva Drona militara care s-a prabusit saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie singurul lucru care lipseste acum Statelor Unite in Marea Neagra. Intamplarea cu avioanele rusesti a ridicat si o intrebare-cheie in materie de securitate pentru Washington si aliatii sai: exista o strategie clara pentru o cale navigabila atat de importanta, care a fost mult timp in centrul rivalitatii dintre Moscova si Occident si care ar putea deveni acum un punct fierbinte major? – scrie NBC News intr-o analiza citata de News.ro, in care arata ca una dintre piedici este faptul ca Romania, Bulgaria si Turcia sunt greu de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

