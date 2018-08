Toți oamenii din Teleorman plantați în posturi-cheie în administrație Liviu Dragnea a numit in functii de control al institutiilor statului roman persoane cunoscute care provin din Teleorman, județ pe care l-a condus intre 2000 și 2012. Asa a ajuns presedintele Camerei Deputatilor sa controleze o mare parte din statul roman, avand oameni de incredere in institutii de forta, autoritati de control sau chiar agentii si ministere. Fostii premeieri Mihai Tudose si Sorin Grindeanu, ambii din PSD, au acuzat ca Liviu Dragnea ar fi numit intre 30 si 70 de ministri si secretari de stat. „Romania se conduce ca la Teleorman. Uitati-va la calitatea celor promovati! Cati din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

