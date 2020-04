Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul de pesta porcina africana a fost confirmat la un porc mistret gasit mort in albia raului Dorna, in municipiul Vatra Dornei. Acesta este primul caz de pesta porcina africana in judetul Suceava.

- Autoritațile anunța suspiciune de pesta porcina africana in judetul Timiș. Zeci de porci vor fi uciși. A fost semnalata pesta porcina africana, aproape de Timișoara. Trei porci au murit la o ferma din Bucovaț. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au fost la fața locului, au recoltat probe pentru…

- Autoritatile sanitar-veterinare avertizeaza pe cei care cumpara animale vii sa verifice documentele de transport si cele care certific sanatatea animalelor, daca nu doresc sa aiba surprize neplacute, cum ar fi introducerea in gospodarii a virusului pestei porcine africane. O exploatatie nonprofesionala…

- Autoritatile sanitar-veterinare au anuntat, in prima sedinta din acest an a Comitetului Judetean de Combatere a Bolilor, ca desi in prezent, mai sunt active in Buzau doar cinci focare de pesta in gospodariile populatiei, pe fondurile de vanatoare situatia este ingrijoratoare.

- Autoritatile din judetul Prahova au primit conformarea existentei a 18 noi cazuri de pesta porcina africana. Niciunul dintre focare nu a fost confirmat in gospodariile populatiei, fiind vorba doar despre porci mistreti de pe mai multe fonduri de vanatoare potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate…

- In perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, sesiune de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii Post-ul Dupa ce pesta porcina a maturat județul, APIA așteapta cereri de plata pentru “bunastarea porcinelor” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost descoperit intr-o gospodarie din satul Suditi, comuna Gheraseni. Autoritatile sanitare au luat masura uciderii animalelor bolnave. Odata confirmat noul focar, numarul cazurilor de pesta porcina africana din județul Buzau a ajuns la 6, dupa cazurile inregistrate…

- Autoritațile din Braila au confirmat prezența virusului pestei porcine la o ferma din localitatea Gulianca, transmite Mediafax.Toți porcii din complex au fost izolați. Aproximativ 26.000 de porci urmeaza sa fie eutanasiați."In interior sunt aproximativ 26.000 de porci, vor fi eutanasiați, nu pot fi…