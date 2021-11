Toți miniștrii din Guvernul Ciucă au primit avize favorabile în comisiile de specialitate din Parlament Toți miniștrii propuși pentru noul Guvern, ce va fi condus de militarul Niolae Ciuca, au primit, azi, avize pozitive in comisiile de specialitate din Parlament. Noua grupare politica formata din PSD, PNL și UDMR se va numi Coaliția Naționala pentru Romania. Senatorii și deputații dincomisiile parlamentare au dat, azi, avize pozitive tuturor miniștrilor din noul Guvern condus de Nicolae Ciuca. Joi la orele 10.00, parlamentarii vor da și votul de investitura. Lista Guvernului noii Coaliții Naționale pentru Romania este urmatoarea: premier – Nicolae Ciuca vicepremier – Kelemen Hunor vicepremier,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

