Toţi indicii Bursei erau în scădere în sesiunea de miercuri Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) erau in scadere in sesiunea de miercuri, dupa 30 de minute de la deschiderea tranzactiilor, indicele de referinta al pietei locale BET inregistrand un declin de 0,18 %, in timp ce indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare SIF si al altor entitati asimilate acestora consemna o depreciere […] The post Toti indicii Bursei erau in scadere in sesiunea de miercuri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) erau in crestere in sesiunea de marti, dupa 30 de minute de la deschiderea tranzactiilor, indicele de referinta al pietei locale BET inregistrand un avans de 0,13 %, in timp ce indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare SIF si al altor entitati…

- Tranzacțiile au fost pe verde total, vineri, la Bursa de Valori București, cu excepția indexului BET-FI, al societaților de investiții financiare, care se depreciase cu 0,83 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,35 la suta, pana la 18.105 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost…

- Tranzacțiile din 10 iunie, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței, cu depreciere in majoriate a indexilor. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o scadere de 0,15 la suta, iar indicele BET Plus, care arata…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,14 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, era in scadere…

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…