- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%.Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include cele…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat aprecieri modeste in prima ședința a saptamanii, in contextul unei prudențe pregnante a investitorilor locali vizavi de atingerea unor noi maxime bursiere atat pe plan domestic cat și la nivel internațional in ultima perioada, anunța…

- Grupul Digi Communications NV (simbol bursier DIGI), compania mama a operatorului de comunicatii electronice RCS & RDS (liderul pietei de internet, pay-tv si servicii convergente), a raportat un profit net de 24 milioane euro in primele noua luni ale acestui an, de la 20,9 milioane euro in perioada…

- BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere de 0,47%, iar indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, castiga 0,46% din valoare. Indicele BET-FI al SIF-urilor era in crestere cu 0,35%, iar BET-NG, indicele celor 10…

- Primele obligatiuni corporative emise de dezvoltatorul de software eLearning Ascendia (ASC) intra miercuri la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu simbolul ASC22, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare. Emisiunea cuprinde 30.000 de obligatiuni, negarantate,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 21% in perioada 9 - 13 septembrie 2019, comparativ cu saptamana precedenta, totalizand 145,093 milioane de lei, potrivit statisticilor publicate de BVB. In aceasta saptamana s-au realizat…