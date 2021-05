Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond - Curtea de Apel…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat achitari tuturor inculpaților din dosarul falimentarii companiei de asigurari Astra, potrivit unui anunț al casei de avocatura Budușan și Asociații, citata de G4Media.„Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus astazi, la finalul a 4 ani de proces, prin hotarare…

- Instanța suprema a rasturnat achitarea de care s-a bucurat fostul edil al Sectorului 2, Neculai Ontanu, in dosarul in care a fost acuzat de luare de mita. AStfel judecatorii ICCJ au admis in parte apelul DNA privind pedepsele aplicate de Curtea de Apel București și dupa recalificarea faptei…

- Dosarul a fost solutionat in prima instanta de judecatoarei Claudia Jderu, de la Curtea de Apel Bucuresti.Dosarul in care Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a fost condamnata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat joi ca merita sa fie achitata in dosarele in care a fost trimisa in judecata si a invocat "dreptate divina", daca nu exista "dreptate omeneasca". Elena Udrea s-a prezentat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va judeca o cerere a DNA privind instituirea…

- Dupa ce Curtea de Apel București (CAB) a respins masura preventiva a controlului judiciar fața de Elena Udrea, permițandu-i astfel sa poata pleca din Romania, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut contestație, iar Inalta Curte de Casație și Justiție judeca astazi dosarul. Pe 2 martie, Curtea…