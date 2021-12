Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului se raspandește mai rapid ca varianta Delta și poate provoca infecții in cazul pesoanelor vaccinate sau trecute și vindecate de boala Covid-19, a declarat, luni, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), De asemenea, OMS avertizeaza ca multe dintre…

- Impodobirea bradului de Craciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Toata lumea cauta in aceasta perioada sa cumpere cel mai impunator sau cel mai frumos pom, artificial sau natural. Ornamentele ocupa și ele un loc de cinste pe agenda preocuparilor. Cei mai mulți dintre noi nu știu…

- Impodobirea bradului de Craciun reprezinta una dintre cele mai vechi traditii din lume. Potrivit datinilor, bradul se impodobeste in Ajun de Craciun, pe 24 decembrie, insa in casa multor oameni, acesta este impodobit mult mai devreme.Istoricii spun ca, impodobirea bradului dateaza dinaintea erei crestine,…

- In vreme ce mii sau zeci de mii de oameni au manifestat in diferite orașe europene impotriva introducerii certificatului verde Covid 19, replica romaneasca se dovedește una extrem de anemica: aproximativ 20 de persoane s-au strans marți in fața Parlamentului pentru a-și exprima nemulțumirea pe aceasta…

- Zeci de bucuresteni au participat vineri seara, in Piata Universitatii din București, la pornirea iluminatului festiv cu prilejul sarbatorilor de iarna. S-a deschis și Targul de Craciun din București, la care accesul este permis pentru persoanele care prezinta certificatului verde COVID, in baza unui…

- History Channel marcheaza Ziua Nationala a Romaniei prin difuzarea a doua documentare istorice despre regina Maria si regele Mihai. „Maria – Inima Romaniei” va putea fi urmarit incepand cu ora 15:15, iar o ora mai tarziu va di difuzat „Regele Mihai: Drumul catre casa” și va fi difuzat de la ora 16:15.…

- In Romania, certficatul verde ar putea deveni obligatoriu pentru accesul in universitați. Solicitarea vine de la Consiliul Național al Rectorilor, care vor ca nimeni sa nu mai poata intra in universitați sau in campusuri fara sa fie vaccinat, testat sau trecut prin boala. Excepție ar face cei are au…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri marti, 5 octombrie, de Ziua Internationala a Educatiei, iar pentru cadrele didactice aceasta este zi libera cuprinsa in contractul colectiv de munca, a declarat inspectorul Larisa Gojnete, de la Inspectoratul Scolar Bucuresti, potrivit Agerpres. Ziua mondiala…