- Toti fostii ambasadori ai Statelor Unite in Romania din ultimii 25 de ani au semnat o scrisoare deschisa catre romani in care sustin ca „Parteneriatul Strategic cu Romania s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune investitii ale SUA in Europa”, potrivit HotNews.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, in marja Summitului Formatului Bucuresti 9 (B9), desfasurat la Bucuresti. El a reiterat importanta dialogului pentru rezolvarea tuturor aspectelor de interes in plan bilateral si pentru evitarea…

- Romania și alte state europene au solicitat Comisiei Europene sa renegocieze contractele pentru vaccinurile Covid-19, arata o scrisoare consultata de Politico care face referire la o supraaprovizionare cu doze și nevoia de a proteja bugetele de stat. Contractele ar trebui sa poata fi incheiate „daca…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” și Mișcarea Naționala „VOIEVOD” au expediat o scrisoare deschisa prim-ministrului Romaniei, Nicolae Ciuca, prin intermediul careia au cerut reabilitarea Statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare de la Podul Inalt in satul Bacaoani, Romania. Activiștii civici susțin…