Conferinta episcopala a anuntat vineri ca cei 34 de episcopi chilieni veniti la Roma si-au inaintat demisia papei, in contextul unui scandal de pedofilie din tara lor, relateaza agentiile AFP si EFE.



"Noi, toti episcopii prezenti la Roma, ne-am pus posturile in mainile Sfantului Parinte pentru a decide in deplina libertate soarta fiecaruia dintre noi", se arata intr-o declaratie inaintata presei.



In total 34 de episcopi din Chile au fost convocati intre 15 si 17 mai pentru a se reuni cu papa Francisc, in urma unor grave erori si omisiuni in gestionarea cazurilor…