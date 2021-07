Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Campeanu, ministrul educației, a anunțat modificari radicale in corectarea lucrarilor de la examenele naționale și in evaluarea rezultatelor, incepand de anul viitor, dupa ce la Evaluarea Naționala au fost depuse peste 20.000 de contestații . Demnitarul a intarit, la Digi24, ideile pe care le…

- Meditațiile pot ridica nota la Bacalaureat chiar și cu trei puncte. Peste 70% dintre elevii cu media peste 8 la Bacalaureat au facut pregatire suplimentara. O spun chiar profesorii, in cadrul unui sondaj realizat recent. Referitor la fenomenul meditațiilor, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat…

- La proba scrisa de limba și literatura romana au lipsit doar 48 de elevi din județul Neamț, din cei 3.505 inscriși, respectiv o prezența de 98,6%. Prima proba de ieri, 22 iunie, s-a desfașurat fara incidente. „Suntem pe primul loc in țara la prezența și nu s-au semnalat nici un fel de probleme”, a declarat…

- Ieri, Bianca Neagu, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul de Arta din Focșani, a transmis presei o scrisoare deschisa. Elevii de la aceasta unitate de invațamant cer un spațiu decent de studiu, in condițiile in care lucrarile la imobilul in care urmeaza sa le fie mutata activitatea…

- Toți elevii din București , inclusiv cei din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a vor reveni cel mai probabil miercuri la școala, dupa ce Capitala a atins astazi o rata a infectarii cu noul coronavirus de sub 1 la mie, a declarat ministrul Educației pentru Edupedu.ro. “Este posibil…

- Incidența in București ramane peste 1 la mie, potrivit ratei de infectare de vineri, situație in care elevii din Capitala de gimnaziu și liceu care nu sunt in clase terminale stau acasa și fac școala online și in saptamana 17-22 mai, informeaza HotNews.ro . Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat…

- Preșcolarii și elevii tuturor claselor exceptand cele terminale se intorc pe 5 mai la școala, dupa vacanța prelungita de primavara, insa nu toți vor participa fizic la cursuri. In baza noilor scenarii stabilite, elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, dar și cei de a IX-a, a X-a și a XI-a din localitațile…

- Elevii se vor intoarce la cursuri in data 5 mai, excepție facand clasele a VIII-a și a XII-a, care vor incepe cursurile in data de 10 mai, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Elevii de clasa a VIII-a revin la șoala pe data de 10 mai și au cursuri pana pe 11 iunie, deci mai au doar o luna…