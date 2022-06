Stiri pe aceeasi tema

- La cat trebuie sa fie prezenți in sala de examen elevii care dau testarea la Limba și literatura romana. Incepe Evaluarea Naționala 2022, iar toți elevii trebuie sa fie la curent cu ultimele detalii. Elevii claselor a VIII-a susțin in perioada 14-17 iunie 2022 examenul de Evaluare Naționala. Rezultatele…

- Calendarul examenului de Bacalaureat 2022 a fost publicat de Ministerul Sanatații. Absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale sesiunii de vara incepand cu 20 iunie 2022. Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vara 23 – 27 mai 2022: Inscrierea candidaților la prima sesiune de examen27 mai 2022:…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…

- Calendarul evaluarilor și examenelor pana la finalul anului școlar. Emoții mari pentru elevii din clasele primare, dar și pentru elevii din clasel a VIII-a. Se apropie evaluarile și examenele naționale, iar cei mici au fost primii vizați. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant intra in vacanța de primavara astazi, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța va include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…

- Ministerul Educației Naționale a publicat recent informații privind desfașurarea simularilor pentru examenele de la Evaluarea Naționala 2022 și Bacalaureat 2022. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, simularea examenului de Bacalaureat 2022 incepe in 28 martie, iar cea de Evaluare Naționala…