- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi modificat ordinul comun al Ministerului Educației privind functionarea scolilor in funcție de rata de infectare. Astfel, toți elevii vor putea merge fizic la școala a doua zi dupa scaderea incidenței sub 1 la mie in localitatea in care invața.

- 450.000 de elevi vor reveni fizic la scoala de saptamana aceasta, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a scazut in mai multe localitati sub 1 la mia de locuitori. Lor li se vor alatura si elevii claselor terminale: a VIII-a, a XII-a si a XIII-a, care vor incepe tot de luni cursurile in format fizic,…

- Copiii de gradinita si din ciclul primar, precum si cei din scolile speciale vor merge miercuri la cursuri indiferent de incidenta COVID-19, iar in localitatile unde aceasta este sub 1 la mia de locuitori vor reincepe scoala cu prezenta fizica si elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a…

- „Au fost contopite scenariile galben și roșu. Ne raportam acum doar la pragul de 1 la mie - rata de infectare. Sub 1 la mie este vorba de 1731 de localitați care sunt astazi sub 1 la mie rata de infectare. Toți copiii din școli și gradinițe pot merge fizic la școala incepand cu data de 5 mai, elevii…

- Elevii din sistemul preuniversitar sunt inca in vacanța. O vacanța prelungita de o luna, avand in vedere situația actuala din Romania. La nivelul Ministerului Educației s-a stabilit totuși cand și cum vor revenii elevii in banci, incepand cu luna mai. Sorin Cimpeanu a facut anunțul, in urma semnarii…

- Elevii ar putea reincepe scoala cu prezenta fizica la sfarșitul lunii mai. Elevii ar putea sa revina in scoli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai – inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor de protecție, de vaccinarea personalului din invațamant…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca a trimis Ministerului Educației propunerea ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa poata sa mearga la școala și in scenariul roșu pentru a fundamenta „un punct de vedere consolidat din perspectiva epidemiologica” și ca a transmis inclusiv…