Toți elevii din Gorj au tablete pentru orele online Inspectoratul Școlar Județean Gorj a primit și repartizat catre elevi și ultimele tablete pentru orele online. La sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a ajuns de la Ministerul Educației și Cercetarii cea de-a doua tranșa de tablete, respectiv un numar de 2.196 de dispozitive. Tabletele au completat numarul de 1.680 de echipamente primite și distribuite elevilor din totalul necesar de 3.876. Prin urmare, din data de 11 ianuarie 2021 toți elevii din județul Gorj vor putea sa participe la cursurile online organizate de catre profesorii, in condițiile in care orele online nu vor putea avea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

