Toţi de lângă Mihăiţă au băut la greu, numai el nu. Oare? Asa cum stiti, Mihaita venea direct de la meciul din Copou, al lui Poli cu Dinamo, cu masina de serviciu, iar toate indiciile oficiale spun ca acesta nu a pus gura pe alcool. Hm, asa este: multi nu cred cum un personagiu care la ora aia e de obicei la un local, sa fie pe zero la fiola. dar, in fine, asta e marfa oficiala. Haideti mai bine sa v-o spunem pe aia neoficiala. Mai multi martori oculari jura cu mana pe inima ca in tribuna oficiala in care Mihaita a stat cu vi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a caștigat in Copou impotriva lui Dinamo (1-0), meci contand pentru etapa a doua din play-off. Andrei Cristea (35 de ani) a inscris golul victoriei impotriva fostei sale echipe, in minutul 85. Mircea Rednic a obținut o victorie importanta, nu doar pentru cele 3 puncte și pentru moralul echipei,…

- Dinamo joaca o miza uriașa la Iași: sa nu revina in zona roșie a clasamentului, deși are niște cifre teribile in deplasare și atunci cand vine vorba de meciuri in „Copou”. Poli Iași - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport.…

- Dinamo a caștigat derby-ul cu FCSB, scor 2-1. Florin Tanase, marcatorul golului oaspeților, nu și-a menajat colegii. „Am demonstratca suntem o echipa de puști care nu știe sa joace astfel de meciuri. Anul acesta nu ne simțim deloc, nu ne gasim pe teren. Dupa ce am vazut in seara asta, da, se vede lipsa…

- Dinamo și FCSB se infrunta azi in Derby de Romania, iar Mihai Stoica i-a ironizat pe rivali intr-o postare pe Facebook. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce…

- Universitatea Craiova s-a impus la Viitorul cu 2-1 și și-a asigurat prezența in play-off, dar antrenorul sau, Corneliu Papura, nu prea știe sa zambeasca. Intervievat la finalul intalnirii, Papura a declarat ca se bucura de realizarile echipei sale, dar ca se gandește deja la partida de la Iași. „Sunt…

- Universitatea Craiova este dispusa sa le plateasca celor de la Gaz Metan doar o parte dintre clauza de 200.000 de euro pentru eliberarea lui Edi Iordanescu, plus doi jucatori. Mai mult, desi nu este vorba de toata suma, propunerea vizeaza plata in rate, dupa cum scrie digisport.ro. Mai mult, Mihai…

- Mircea Rednic va conduce echipa din Copou, Politehnica Iasi, in urmatoarea perioada, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Semnarea contractului intre Mircea Rednic si presedintele executiv al clubului de fotbal Politehnica Iasi, Adrian Ambrosie, va avea loc in primele zile ale noului an, informeaza…

- Clubul de fotbal Politehnica Iasi a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga I, Mircea Rednic, acesta urmand sa conduca echipa din Copou pana la vara. Contractul va fi semnat in zilele urmatoare. Reamintim ca Rednic a obtinut ca antrenor principal doua titluri de campion al Romaniei, cu…