Stiri pe aceeasi tema

- Copii ar putea reveni la școala chiar a doua zi dupa scaderea ratei de infectare sub 1 la mie. Ministrul Educației vrea schimbarea regulii. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vrea ca elevii sa mearga la școala imediat ce rata de infectare in localitațile lor scade sub pragul de 1 la mie.…

- Ministerul Educației a transmis ratele de infectare in toate localitațile din Romania, in baza careia se stabilesc scenariile verde sau galben potrivit caror elevii vor merge la școala saptamana viitoare - 17-22 mai.

- Cei mai mulți parinți s-au bucurat ca, dupa o luna de vacanța, copiii lor au ieșit din școala virtuala și au intrat in clase, miercuri, cand a reinceput școala. Orele cu prezența fizica ii ingrijoreaza insa pe unii: se intreaba cum o sa-i afecteze COVID pe copii in cazul ca se imbolnavesc, dar și cum…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri, ca testarea cu testele rapide antigen clasice, prin exudatul naso-faringian, ramane o optiune pentru copiii care merg la scoala si prezinta simptome, mentionand ca urmeaza sa decida, impreuna cu Ministerul Educatiei, oportunitatea testarii din…

- Noua structura a anului școlar 2020-2021, care cuprinde modificarile pentru finalul acestui an, anunțate in ultima saptamana de Ministerul Educației, a fost publicata in Monitorul Oficial.

- In conformitate cu Ordinul nr. 3300/2021, publicat in Monitorul Oficial, incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizeaza și asigura desfașurarea Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. In acest…

- In data de 24 februarie 2021 a intrat in vigoare Ordinul Ministerului Educației nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național de tip pilot „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. Incepand cu semestrul al II-lea…

- Disputa privind structura viitorului an școlar Ordinul ministrului educației privind structura anului școlar 2021-2022 a fost publicat, ieri, în Monitorul Oficial. Copiii vor începe scoala pe 13 septembrie, iar primul semestru va fi mai scurt, cu doar 14 saptamâni. …