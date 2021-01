Constanta. Accident rutier grav. Cu politia dupa el a ricosat in sensul de la Palazu Mare. Șoferul a fugit

Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din Constanta, in sensul de la Palazu Mare, din Zona Tomis Plus. Potrivit informatiilor noastre soferul unui autoturism… [citeste mai departe]