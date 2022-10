Toți clienții jocurilor de noroc, obligați să facă asta. Patronii de cazinouri nu mai trebuie să respecte GDPR Cei care vor sa-și incerce norocul la cazino o vor putea face doar daca iși dau datele persoanele. Iata ce prevede un proiecte de lege, care urmeaza sa fie adoptat in Parlament. Practic, proiectul de lege prevede de fapt inființarea unui baze de date comune, cu informații despre clienți. Clienții cazinourilor trebuie sa ofere datele […] The post Toți clienții jocurilor de noroc, obligați sa faca asta. Patronii de cazinouri nu mai trebuie sa respecte GDPR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

