Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, clienții Lidl s-au implicat in susținerea organizației World Vision Romania, in cadrul campaniei de donații la casele de marcat desfașurata in magazinele retailerului. Suma de peste 96.000 de lei stransa cu ajutorul clienților a fost suplimentata de catre Lidl…

- In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunostinta a nefericitului eveniment produs in Croatia, tara afectata de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, autoritatile romane si-au aratat disponibilitatea de a interveni si a acorda sprijin autoritatilor croate.Precizam faptul…

- Vești bune: Consiliul Județean Sibiu aproba o schema de ajutor de stat pentru companiile aeriene care opereaza pe Aeroportul Internațional Sibiu, avand in vedere ca activitatea acestora a fost puternic afectata in ultimele 7 luni de pandemie.

- Comisarul Dumitru Manțu acuza conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ca protejeaza instituțiile financiare care au acordat credite in franci elvențieni in dauna intereselor consumatorilor. Acesta a facut plangere penala la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), dupa…

- Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General, a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Asa cum am mai spus,…

- Marcel Ciolacu a decis sa demisioneze din postura de deputat inainte de incheierea actualului mandat! Motivul: liderul PSD nu dorește sa beneficieze de pensia speciala care li se acorda parlamentarilor. Ciolacu spune ca va demisiona in ultima zi de mandat. ”Cat contribui, atat primești – este…

- Primaria orașului Piatra Neamț vrea sa acorde un sprijin financiar victimelor incendiului de la ATI. Propunerea va fi supusa aprobarii intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local din oraș. Ședința va...

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, o alerta pentru masti neconforme Foto: Jandarmeria Galați România a emis, prin sistemul RAPEX, o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate, a anuntat, vineri dimineata, pe Facebook, Paul Anghel, director…