Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 copii și antrenorul lor blocați in peștera din Thailanda au fost salvați de echipele de intervenție, anunța surse oficiale, citate de CNN, potrivit Mediafax.Copiii, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani, si antrenorul lor in varsta de 25 de ani au fost declarati disparuti in data de…

- Toți cei 12 baieți și antrenorul lor de fotbal au fost salvați din peștera thailandeza inundata, unde au fost prinși timp de 18 zile. Opt copii au fost salvati pe parcursul primelor doua zile din cadrul acestei misiuni – patru ...

- Patru copii au fost scosi luni din pestera Tham Luang din nordul Thailandei, numarul total al copiilor salvati ajungand la opt, au declarat reprezentantii Fortelor Navale din Thailanda, relateaza BBC.

- Dupa ce ieri salatorii au reusit sa scoata la suprafata patru din cei 12 copii si antrenorul lor blocati in pestera din Thailanda, scafandrii au declarat ca se pregatesc curand sa intre iarasi in pestera, relateaza The Guardian.

- Doi dintre cei 12 copii blocați, alaturi de antrenorul lor, intr-o peștera din Thailanda, ar fi fost deja salvați, transmit Reuters și The Guardian, citand surse locale, potrivit Digi 24.Potrivit unui oficial local, primii doi baieti au fost scosi la suprafata in urma cu putin timp. Acelasi…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda sa asiste la finala Cupei Mondiale, daca vor fi eliberati pana la data disputarii ultimului act al turneului final din Rusia, 15 iulie, informeaza Le Soir, preluata de news.ro."Daca, asa cum sper,…

- Echipele de salvare thailandeze au început cursurile de înot si scufundari cu cei 13 membri ai unei echipe de fotbal din Thailanda, blocata de mai mult de 11 zile într-o pestera inundata.

- Salvatorii i-au gasit pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda, insa evacuarea lor nu va fi imediata, a precizat guvernatorul thailandez, care coordoneaza comandamentul de salvare. Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii, cu varste intre 11 și 16 ani, si antrenorul lor…