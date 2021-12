Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care intra în România din statele din afara Uniunii Europene - inclusiv cele vaccinate anti-COVID - vor avea obligația sa prezinte, la intrarea în România, un test PCR obținut cu cel mult 48 de ore înaintea calatoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra…

- Romania inasprește regulile de intrare pe teritoriul național pentru a incetini raspandirea noii variante a coronavirusului in aceasta perioada a sarbatorilor. Mai multe decizii au fost luate la o reuniune de urgența, convocata ieri de premierul Nicolae Ciuca și la care au participat reprezentanții…

- Autoritațile au anunțat, duminica, care sunt primele masuri luate in Romania dupa confirmarea a doua cazuri de COVID cu varianta Omicron. Una dintre acestea este obligativitatea formularului Passenger Locator Form (PLF) pentru cei care intra in țara din 20 decembrie. „Formularul PLF va fi obligatoriu,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful DSU, Raed Arafat, și directorul CNSCBT, din cadrul INSP, Adriana Pistol anunța primele masuri hotarate in cadrul ședinței cu premierul Ciuca, care a durat astazi mai bine de 4 ore. Persoanele care intra in Romania din statele din afara Uniunii Europene –…

- Discuțiile au vizat și Certificatul verde pentru acces in biserici și celelalte unitați de cult, punandu-se in discuție inclusiv varinata ca accesul in lacașele de cult sa se faca in baza certificatului verde.Intalnirea a avut loc la Templul Coral – cel mai mare lacaș de cult mozaic din București, iar…

- Discuțiile ar viza și Certificatul verde pentru acces in biserici și celelalte unitați de cult, punandu-se in discuție inclusiv varinata ca accesul in lacașele de cult sa se faca in baza certificatului verde.Intalnirea are loc la Templul Coral – cel mai mare lacaș de cult mozaic din București, iar la…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a rezolva criza sanitara și pentru impulsionarea campaniei de vaccinare anti-COVID, a confirmat pentru G4Media Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. Reprezentanții OMS vor avea luni o teleconferința cu conducerea INSP in care…