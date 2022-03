Toți cei care folosesc Instagram trebuie să știe. Platforma face schimbări importante Platforma sociala Instagram a lansat noua noi feed-uri pe care utilizatorii le pot folosi alaturi de cel al carui continut este ales de algoritm – un feed ordonat cronologic si unul care afiseaza postarile creatorilor favoriti. Asa cum anunta inca de anul trecut, Instagram a inceput implementarea feed-urilor in care postarile sunt fie ordonate invers cronologic, fie sunt afisate doar pentru favoriti. Lista favoritilor poate contine pana la 50 de persoane. Adaugarea unui favorit va fi o operatiune privata – favoritii unui utilizator nu vor fi notificati si nu vor sti ca au fost adaugati pe lista.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

