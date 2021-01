Toti cei 2.000 de sefi din ANAF, obligati sa prezinte rapoarte de activitate pe anul trecut Conducerea ANAF a solicitat rapoarte de activitate pentru anul 2020 de la persoanele cu functii de conducere din ANAF, pana la nivel de sef de serviciu, potrivit informatiilor Profit.ro.



Rapoartele trebuie sa includa si obiectivele acestora pentru perioada urmatoare, structurate pe luna ianuarie, primul trimestru si intreg anul 2021. In ANAF, circa 10% dintre cei aproximativ 22.000-23.000 de angajati au functii de conducere. Sefii trebuie sa declare obiectivele pe care si le propun pentru anul acesta, precum si impactul pe care il vor avea asupra administrarii fiscale si a colectarii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

