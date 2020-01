Toți cei 180 de pasageri aflați la bordul aeronavei ucrainene prăbușite în Iran au murit Toți cei 180 de pasageri aflați la bordul avionului ucrainean Boeing 737 au murit dupa ce aeronava s-a prabușit la scurt timp dupa decolare de pe principalul aeroport internațional din Iran, potrivit televiziunii de stat iraniene. Agenția oficiala de știri din Iran, IRNA, a anunțat ca la bordul aeronavei s-au aflat cel puțin 170 de […] Articolul Toți cei 180 de pasageri aflați la bordul aeronavei ucrainene prabușite in Iran au murit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

