- Sase baieti si sapte fete, membri ai aceleiasi familii din municipiul Roman, au fost transportati la spital dupa ce s-au intoxicat voluntar cu medicamente homeopate, a informat, joi, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. Cei 13 minori, cu varste intre 4 si 16 ani, acuzau dureri abdominale si…

- Autoritațile au emis mandat european de arestare pentru liderul PSD Neamț, Ionel Arsene . Președintele CJ Neamț urmeaza sa fie dat și in urmarire internaționala. Politia Romana a confirmat, vineri, ca Ionel Arsene a plecat din Romania, destinatia probabila fiind Italia. Totuși, nu este exclus ca baronul…

- Serviciul de Ambulanta Sibiu a fost anuntat, marti dimineata, ca o fetita de cinci saptamani a fost gasita abandonata pe marginea drumului in apropiere de localitatea Boarta.Politistii, chemati si ei, au transportat-o pe fetita la Postul de Politie din Axente Sever, unde ambulanta trimisa de la Medias…

- Un accident rutier in care au fost implicate 7 persoane s-a produs, sambata, pe drumul european E85, in localitatea Horia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 74 de ani, din Horia, ar…

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, doi barbati, unul de 38 de ani, din municipiul Craiova, iar al doilea de 26 de ani, din judetul Arad, banuiti de comiterea a patru infracțiuni de furt calificat. Acestia sunt banuiti ca in cursul lunii ianuarie, ar fi sustras mai multe…