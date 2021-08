Toţi cei 12 milioane de locuitori ai metropolei Wuhan vor fi testaţi Toti cei 12 milioane de locuitori ai metropolei Wuhan vor fi testati pentru coronavirus, a declarat un oficial local marti, dupa ce orasul unde a aparut pentru prima data virusul la finalul lui 2019 a confirmat primele sale cazuri interne cu varianta extrem de contagioasa Delta. Potrivit Reuters, citata de Agerpres, Wuhan nu mai raportase cazuri locale de coronavirus de la mijlocul lunii mai a anului trecut, insa luni, autoritatile au confirmat trei noi cazuri cu varianta Delta. Briefing de presa dedicat noilor cazuri “Pentru a ne asigura ca toata lumea din oras este in siguranta, testarea acidului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

