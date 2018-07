Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Turcia a adoptat joi un proiect de lege care reduce serviciul militar obligatoriu pentru tineri, insa acest lucru vine cu un pret piperat, relateaza dpa, preluata de agerpres. Toti barbatii de peste 18 ani trebuie sa urmeze un serviciu militar de 12 luni. Conform…

- Propunerea legislativa privind modificarea unor acte normative in cadrul luptei impotriva organizatiilor teroriste a fost prezentata Marii Adunari Nationale a Turciei /Parlamentul/. Bulent Turan, vicepreședinte al grupului parlamentar al AKP (Partidul Justitie si Dezvoltare, aflat la putere- n.red.)…

- Luni, 16 iulie, intra in vigoare Legea nr. 109/2018, promulgata inca din luna mai. Astfel, potrivit noilor prevederi, soferii care au nevoie de un duplicat al cartii de identitate a masinii nu vor mai trebui sa obtina aviz de la autoritatea care a facut inmatricularea. De asemenea, pierderea sau distrugerea…

- Portalul Sendika.org a precizat ca niciun jurnalist nu era prezent in redactie la momentului raidului. Site-ul a mai mentionat ca actiunea ar face parte dintr-o ancheta judiciara impotriva editorului sau, Ali Ergin Demirhan.Demirhan a fost retinut pentru scurt timp in aprilie anul trecut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Partidul National Liberal a depus, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate la CCR, privind proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Investitii. "Intre forma adoptata de Senatul Romaniei, in calitate de prima camera sesizata, si forma adoptata de Camera Deputatilor, in calitate…

- Aceasta lege, care a primit 62 de voturi pentru si 41 impotriva, ofera cabinetului restrans de securitate responsabilitatea de a decide o operatiune militara sau razboiul fara sa discute cu restul guvernului.Un paragraf precizeaza insa ca, in caz de "conditii extreme", premierul si ministrul…