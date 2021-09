Stiri pe aceeasi tema

- Industria autohtona a asigurarilor a ajuns la maturitatea si un nivel de reglementare prin care sa poata trece cu bine peste efectele oricaror disfunctionalitati si avem convingerea ca toti asiguratii cu polite incheiate la City Insurance vor beneficia, atunci cand este cazul, de despagubiri prin…

- Un șofer asigurat la City Insurance, care are un eveniment rutier in aceste zile, nu va mai merge la companie sa-și faca constatarea daunei, ci va merge la Fondul de Garantare, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara va cere instanței sa declare falimentul celui mai mare asigurator de pe piața…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat ca in conturile companiei de asigurari City Insurance nu a fost efectuata nicio plata pana la finalul zilei de 6 septembrie și va merge mai departe cu analiza și va lua deciziile care se impun, cel mai probabil falimentul, relateaza Hotnews.Pentru a acoperi…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din Romania și cel mai mare emitent de polițe RCA din țara, cu trei milioane de clienți, are probleme financiare și trebuie sa vina pana sambata, 4 septembrie, cu 148 de milioane de euro pentru a putea sa-și desfașoare mai departe activitatea. Mai exact, compania…

- Cea mai mare societate de polițe RCA din Romania are probleme financiare. Șoferii au ajuns sa aștepte și cateva luni ca sa-și primeasca despagubirile din dosarele de dauna. Autoritatea de Supraveghere Financiara spune ca „City Insurance” a declarat lichiditați in Elveția, care nu exista in realitate,…