Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a efectuat o vizita de lucru in Serbia, pentru intrevederi cu conducerea CCI Belgrad și cea a Centrului Expozițional Belgrad. S-au obținut gratuitați pentru firmele timișene care vor participa cu stand la doua expoziții…

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a primit marți, 19 aprilie 2022, vizita oficiala a Excelenței Sale Hassan Abouyoub, Ambasadorul Regatului Maroc in Romania. La intalnire au participat și George Caval, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, Simion Zanfir, director…

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a primit ieri, 19 aprilie 2022, vizita oficiala a Excelenței Sale Hassan Abouyoub, Ambasadorul Regatului Maroc in Romania. La intalnire au participat și George Caval, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, Simion Zanfir, director…

- Joi, 31 martie, a avut loc Adunarea Generala la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș , iar cu acest prilej, George Caval a fost ales președinte pentru inca un mandat la conducerea instituției. „VA MULȚUMESC TUTUROR pentru increderea acordata !”, a fost mesajul lui George Caval dupa incheierea…

- George Caval a fost reales președinte pentru un nou mandat la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș. Hotararea a fost luata in urma Adunarii Generale de joi, 31 martie. ”Va informez ca in data de 31.03.2022 a avut loc Adunarea Generala a CCIA Argeș, in care am fost reales președinte pentru…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, a ironizat anunțul Kremlinului privind plata in ruble pentru gazul rusesc și spune ca Federația Rusa a disparut complet din ceea ce inseamna competiție economica mondiala. „Au pierdut orice fel de razboi economic”, a concluzionat…

- Intalnire a parlamentarilor de Argeș cu reprezentanții mediului de afaceri Astazi a avut loc, in sala mare de ședințe a Consiliul Județean Argeș, o noua intalnire a parlamentarilor de Argeș cu reprezentanții mediului de afaceri, la invitația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș. Intalnirea…

- Vineri, 11 februarie, Consiliul Județean Argeș a gazduit dezbaterea inițiata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș pe teme economice in vederea realizarii unei analize comune a problemelor de actualitate ale județului. Alaturi de conducerea C.J. Argeș, președintele Ion Minzina, vicepreședinții…