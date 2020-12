Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie, vaccinul anti-COVID se distribuie deja, iar autoritațile medicale vor imparți fiecarei persoane vaccinate un card detaliat care atesta imunizarea, potrivit The Sun. Cetațenii britanici vor fi vaccinați impotriva SARS-COV-2, incepand de marți, iar serul folosit va fi cel produs de…

- Democrație dincolo de pandemie in cel mai mare spital de plamani din Romania. Trei dintre pacienții internați cu coronavirus la Institutul „Marius Nasta” din Capitala au cerut urna mobila pentru a putea vota la alegerile parlamentare de duminica. Oamenii au votat pentru „a face ordine in țara”, pentru…

- Dirijorul Nicolae Botgros a fost internat in seara de 26 octombrie 2020, la Institutul de Medicina de Urgența din Chișinau, dupa ce a suferit o forma grava de COVID-19. Starea sa de sanatate se imbunatațește, anunța premierul Republicii Moldova și ministrul Sanatații. Vești noi despre starea de sanatate…

- Trei focare noi de coronavirus au fost declarat in județul Iași. Un focar s-a inregistrat la Spitalul Județean de Urgența, aici șapte medici imbolnavindu-se. De asemenea, focarul de la Institutul de psihiatrie Socola s-a extins, anunța MEDIAFAX.Directia de Sanatate Publica Iasi a declarat…

- Alexandrul Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, spune ca vaccinul anti-COVID va necesita o logistica extraordinara, deoarece trebuie transportat si pastrat in conditii foarte stricte, in conditiile in care de la producere pana la administrare nu pot trece…

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, diagnosticata cu COVID 19, a decedat, marti seara.Colega noastra, Daciana Grada, asistenta pe Sectia Clinica Ortopedie, a pierdut in aceasta seara marti seara n.r. lupta cu necrutatoarea infectie COVID 19. Daciana a fost diagnosticata…

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern. “Un parinte va putea sa solicite angajatorului zile libere…

- In ziua in care Iașul a anunțat cel mai mare numar de infecții COVID-19 pe municipiu - 101 cazuri, cadrele medicale care fac parte din sindicatul Sanitas Iași au demarat o greva japoneza, susținand ca sunt epuizate fizic și psihic și inca mai au de recuperat restanțe financiare din sporurile promise…