Toți angajații Companiei Electrocentrale Galați vor intra in șomaj Toți cei 204 angajați ai Companiei Electrocentrale Galați vor intra în șomaj, în aceasta luna, ei fiind disponibilizați, deoarece societatea nu mai are cui furniza energie termica și electrica. 102 angajați au primit deja preavizul, urmând sa intre în șomaj, la sfârșitul lunii, iar cealalta jumatate îl va primi în jurul datei de 26 august, astfel încât, pâna în 22 septembrie toți salariații sa fie disponibilizați. Are detalii corespondentul RRA, Maria Mandița.…