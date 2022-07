Cei opt ambasadori pe care SUA i-a trimis in Romania in ultimii 25 de ani, de cand intre cele doua țari exista un parteneriat strategic, semneaza impreuna o scrisoare deschisa in care apreciaza colaborarea SUA-Romania și progresele inregistrate de țara noastra. La implinirea a 25 de ani de parteneriat strategic, cei opt foști ambasadori considera ca aceasta a fost una dintre cele mai bune investiții ale SUA in Europa. Publicam integral scrisoarea celor opt ambasadori: Dragi prieteni romani, Atunci cand a prezentat strategia de politica externa a Statelor Unite, Președintele Biden a subliniat ca…