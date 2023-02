Alexandru Pițurca și Gabriel Țuțu, directorul Romarm, au fost plasați sub control judiciar. Hotararea Tribunalului București a fost anunțata noaptea, la ora 3. Procurorii DNA cerusera arestarea preventiva a celor doi, dupa ce in cursul zilei de ieri au decis sa-l puna sub control judiciar pe Victor Pițurca.