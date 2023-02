Stiri pe aceeasi tema

- Totalul investitiilor straine in companiile romanesti se ridica in 2022 la peste 50 de miliarde de euro, in top 3 surse de provenienta a acestora situandu-se Olanda (9,3 miliarde de euro), Germania (5,4 miliarde de euro) si Austria (5,3 miliarde de euro), conform datelor Oficiului National al Registrului…

- In diaspora traiesc in jur de 5,7 milioane de romani, conform datelor autoritaților. Din 2007, de cand suntem membri in UE, ei au trimis in țara 67,8 miliarde de euro, mai mulți bani decat soldul fluxurilor financiare dintre Romania și UE, din 2007 și pana azi, adica de 54,5 miliarde de euro. Totalul…

- Numarul intrarilor ilegale in Uniunea Europeana a crescut in 2022 cu 64% comparativ cu anul precedent, ajungand la cel mai ridicat nivel de dupa 2016, a anuntat vineri agentia europeana de supraveghere a frontierelor, Frontex.Conform agentiei, in 2022 au fost inregistrate 330.000 de intrari ilegale,…

- „Avem vești foarte bune legate programul de investiții. Totalul investițiilor, din banii de la buget, se ridica la 73 de miliarde de lei la sfarșitul anului 2022, ceea ce reprezinta un record pentru investițiile din țara noastra.La acest rezultat au contribuit intr-o mare masura și fondurile europene.…

- Investitiile straine directe la finele lunii octombrie insumau 9,399 miliarde euro, nivel record care a depasit atat fluxul net al investitiilor directe ale nerezindentilor in Romania raportat pentru intregul an 2021 (8,94 mld. euro) cat si valoarea record obtinuta inainte de declansarea crizei economice…

- Ministrul PNL al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat miercuri, 14 decembrie, ca varianta pe care țara noastra trebuie sa o aleaga este cea diplomatica și ca o riposta la adresa Austriei, care a blocat Romania la Schengen, nu ajuta. „Cred in continuare ca aceasta cale a diplomatiei…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- „La acest moment, toate statele membre ne sustin in avansarea aderarii, inclusiv Olanda si Suedia, cu exceptia Austriei. Avem inclusiv sustinerea ferma a Frantei si Germaniei, reconfirmata la toate nivelurile. Referitor la Austria, putem afirma ca am avut intalniri la nivelurile cele mai inalte: presedintele…