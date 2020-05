Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Marcel Vela a declarat sambata seara la Digi24 ca amenzile date in perioada starii de urgența pentru nerespectarea restricțiilor din ordonanțelor militare se ridica la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro), iar acești bani vor merge catre zona medicala și persoanele…

- De la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 570 de milioane de lei (peste 110 milioane de euro), a anuntat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ca banii din amenzile date in perioada starii de urgența vor fi folosiți la sanatate."Pana acum au fost date 290.000 de sancțiuni in valoare de 570 de milioane de lei. Aceasta e valoarea totala, daca…

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat ca, pe perioada starii de urgența, se suspenda exportul mai multor produse agroalimentare, precum grau, porumb, orez sau zahar. „Pe perioada starii de urgența se interzice și se suspenda exporturile pentru urmatoarele produse agroalimentare: grau, orz, ovaz,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in aceasta seara, ca s-a emis Ordonanța militara nr. 8 din 9 aprilie 2020. apicultorii pot merge la stupineeste permisa circulația celor care se ocupa de acvacultura s-a prelungit masura interzicerii zborurilor catre Spania și Italia. piețele agroalimentare…

- Ministrul a decis ca, incepand cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unitaților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate in subordinea acestuia, sa fie delegate sau detașate, dupa caz, la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, respectiv la inspectoratele de poliție…

- Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) ia in considerare posibilitatea maririi cuantumului amenzii pentru munca la negru realizata pe perioada starii de urgenta, a declarat, vineri, secretarul de stat din ministerul de resort, Tudor Polak, intr-o conferinta de

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat, in aceasta seara, ca preturile la energie electrica si termica, gaze, apa, salubritate si carburanti nu mai pot fi majorate pe perioada starii de urgenta, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei Militare numarul 4. ”Am decis…