Evoluție neașteptata in cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Noua noi cazuri diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar conform datelor Directiei de Sanatate Publica, un numar de 3.653 de persoane au fost declarate vindecate, a informat, luni, Prefectura Suceava, conform Agerpres.

Conform reprezentantilor Prefecturii, din totalul celor 488 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, 95 sunt diagnosticati cu COVID-19, 122 sunt in zona tampon si alti 271 sunt cu alte afectiuni non-COVID.

