- Doua persoane din județul Suceava, dintre care una dintr-un camin de batrani, au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Institutul Național de Sanatate Publica a mai anunțat in aceasta seara inca 13 decese la nivel național ale unor persoane confirmate cu Covid-19. printre acestea sunt și…

- Au fost depistate trei angajate din caminele de batrani din Timiș cu coronavirus, in urma testelor realizate de cei de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Cei de la DSP Timiș au testat 500 de persoane din personalul acestor centre și urmeaza testarea a aproximativ inca 500 de persoane. Trei…

- Aproape 500 de persoane din randul personalului caminelor de batrani din Timiș au fost deja testate și urmeaza ca alte 500 de persoane sa „intre in testare” pentru a identifica eventuala infecție cu COVID-19. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș testeaza personalul de ingrijire din caminele de batrani.…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- Duminica seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este al treilea deces in mai puțin de 12 ore. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat…

- Crucea Roșie Bacau continua sa intervina in lupta cu noul coronavirus, cu toate resursele din dotare, conform statutului și misiunii sale umanitare. Astfel, din stocurile proprii, Crucea Roșie Bacau a donat Spitalului Județean Bacau 120 de bucați... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.