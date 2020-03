Tot ”pe surse”: Femeia infectată din Piatra Neamț ar putea fi angajată a DGASPC Neamț In lipsa unei comunicari oficiale, transmitem și noi ce ne spun sursele: femeia ar fi angajata unei instituții de protecție sociala, cel mai probabil DGASPC, ar fi fost plecata intr-o țara din Uniunea Europeana și a revenit de curand. A fost preluata de ambulanța din zona Topaz din Piatra Neamț și dusa spre Iași in jurul orei 8.00. Evident ca așteptam comunicarea oficiala, ca sa nu se repete cazul Milea, cand s-a aflat cum au stat lucrurile mult mai tarziu, timp in care angajații Inspectoratului Școlar și multe alte persoane din sistem au stat cu sufletul la gura așteptand rezultatul testului.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

