- Coreea de Nord a lansat primul sau „submarin tactic de atac nuclear”, o parte cheie a planului liderului Kim Jong Un de a dezvolta o flota de arme nucleare pentru a contracara SUA și aliații sai asiatici, scrie Al Jazeera.

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca a construit un „submarin nuclear tactic de atac” in cadrul eforturilor sale de a-si consolida forta navala, informeaza agentia de presa nord-coreeana ACTC.

- Negocierile dintre Rusia si Coreea de Nord in legatura cu furnizarea de arme avanseaza in mod activ, a declarat marti un oficial american, care l-a avertizat pe liderul Kim Jong Un ca tara sa va plati un pret daca va livra Moscovei arme pentru a le folosi in Ucraina, relateaza Reuters. In acelasi timp,…

- Coreea de Nord a simulat sambata un exercițiu de “atac nuclear tactic” care a inclus doua rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune, a relatat duminica presa de stat, in timp ce liderul Kim Jong Un a inspectat fabrici de construcții navale și de muniții. Exercițiul a fost pentru a “avertiza inamicii”…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat azi lansarea programului Microbuze electrice pentru transportul elevilor si a precizat ca bugetul acestuia este de 300 de milioane de lei. Programul va incepe la data de 8 septembrie si va fi deschis timp de doua luni. „Cu un buget de 300 de milioane de…

- Președinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat luni ca tensiunile geopolitice „slabesc comerțul mondial”, scrie INFOBAE. In deschiderea celei de-a noua conferințe a țarilor din Europa Centrala, de Est și de Sud-Est, care cuprinde 21 de economii, Lagarde a spus ca protecționismul…

- Un submarin american dotat cu rachete balistice cu focoase nucleare a ajuns in Coreea de Sud pentru prima data din anii 1980, a anuntat marti un oficial american de rang inalt, in contextul in care aliatii au lansat convorbiri pentru a-si coordona raspunsul in eventualitatea unui razboi nuclear cu Coreea…

- Cel putin 26 de morți si alți zece oameni dați disparuți dupa ploile puternice care au provocat inundatii si alunecari de teren in Coreea de Sud, au anuntat autoritatile duminica, scrie Agerpres . Salvatorii continua sa caute persoane blocate intr-un tunel subteran inundat. Coreea de Sud se afla in…