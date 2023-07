Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali urmeaza sa dezbata in sedinta de vineri noua proiecte de investitii in infrastructura digitala a spitalelor, pentru care Primaria Capitalei va solicita finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Programul Național de Redresare și Reziliența are prevazuta o secțiune dedicata dezvoltarii secțiilor de pacienți critici neonatologie, fiind eligibile activitați precum creșterea capacitații secțiilor de terapie intensiva nou-nascuți, inclusiv echipamente, dotarea secțiilor nou-nascuți existente cu…

- Miercuri, 5 iulie 2023, a fost semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Sediului Poliției Orașului Cugir”, investiție ce beneficiaza de finanțare alocata prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat, vineri, la Bacau, doua contracte in valoare totala de peste 500 milioane lei pentru spitalele din Bacau si Vaslui, finantarea fiind asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Pentru proiectarea, execuția și integrarea imobilului…

- Proiectul Campusului Dual de interes regional a caștigat o finanțare in valoare de 20.825.000 euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Componenta C15 – Educație. Consorțiul Regional pentru Invațamant Dual Vest Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, cuprinde…

- Un nou pas pentru asfaltarea drumului „pe urmele lui Avram Iancu”, in lungime de 5,8 km. Contractul de finanțare a fost semnat Mai multe drumuri din comuna Avram Iancu, in lungime totala de 5,8 km, urmeaza sa fie in curand modernizate și asfaltate. Contractul de finanțare prin Programul Național de…

- Cu ajutorul banilor din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), la Timișoara vor fi realizate 34 de laboratoare inteligente in cadrul Programului ”SmartLabs”. Acestea vor fi amenajate la 28 de licee din oraș, patru particulare și 24 de stat. Școlile au depus cererile și au fost selectate…

- Un alt proiect extrem de important pentru infrastructura spitaliceasca bacauana a primit aprobarea finanțarii prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), potrivit declarației președintelui Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea. In cadrul apelului PNRR-C12, proiectul intitulat “Imbunatațirea…