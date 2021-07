Stiri pe aceeasi tema

- A plouat torențial pe litoral marți, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina și rafale de vant puternic. O ploaie torențiala a cazut și in Constanța, iar mai multe strazi au fost inundate, circulația desfașurandu-se cu dificultate.In Constanța, carosabilul a fost inundat in fața Delfinariului,…

- Plaja din Mamaia a fost reabilitata, dar reclama ca nisipul nu e fin, plaja este prea lunga și apa devine brusc adanca dupa cel mult 20 de metri de mal.Salvamarii au atenționat ca anul acesta turistii trebuie sa ii asculte si sa nu depașeasca geamandura, deoarece isi risca viata.Nicusor Buzgaru, director…

- Pe portiunea innisipata anul acesta pot sta doar turistii cu cearceaf sau cu sezlongul propriuDe astazi, 1 iulie plajele din Mamaia si Navodari, cele pe care au fost realizate lucrari de largire, au fost predate operatorilor privati. Astfel, acestia pot sa deschida beach baruri si sa amplaseze sezlonguri.…

- Reabilitarea plajei din Mamaia naste controverse in randul turistilor. Oamenii sunt nemultumiti ca nisipul nu mai este fin ca altadata, plaja este prea lunga, iar apa devine brusc adanca dupa cel mult 20 de metri de mal. In plus, salvamarii antentioneaza ca anul acesta turistii trebuie sa ii asculte…

- Plaja Navodari s-a schimbat radical in ultimii ani și ofera multe surprize turiștilor care nu au mai ajuns de ceva vreme pe litoralul romanesc. De la plaja Navodari plina de scoici și ierburi marine, litoralul din acea zona ofera acum apartamente de lux, baruri, magazine și facilitați moderne. Plaja…

- Zeci de turiști au fost amendați de autoritațile italiene pentru ca au luat nisip și scoici de pe plajele insulei Sardinia. 41 de persoane au fost nevoite sa achite pana la 3000 de euro, dar și sa intoarca cele aproximativ 100 de kilograme de nisip și scoici.

- Este o crima ca plajele din Mamaia si Navodari sa fie deschise abia la 1 iulie, din moment ce ele sunt gata si pot fi predate imediat operatorilor pentru a fi amenajate, a afirmat, vineri, Alin Burcea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-o conferinta…

- Operatorii economici, asociatiile si organizatiile patronale din turism sunt invitate pe 16.04.2021, in sala Remus Opreanu la dezbaterea organizata pe marginea proiectului de Regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in municipiul Constanta Potrivit proiectului, beach barurile…