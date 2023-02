Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica Agerpres.ro…

- Continua sa creasca numarul victimelor facute de cutremurele produse in urma cu mai bine de o saptamana in Turcia. Bilanțul morților a trecut de 28.000, iar secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare Martin Griffiths avertizeaza ca s-ar putea dubla.

- Peste 25.000 de persoane au murit in seismul care a lovit luni Turcia si Siria, conform celor mai recente bilanturi oficiale, prezentate sambata, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bilantul mortilor seismelor devastatoare care au afectat zone largi din regiunea de granita dintre Turcia si Siria a ajuns vineri la peste 23.000, in timp ce cautarile continua, desi speranta de a gasi supravietuitori scade, informeaza dpa.

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a trecut de 15.800 de morti, la mai bine de 72 de ore dupa primul si cel mai puternic seism. Echipajele de intervenție au intensificat cautarile și spera sa mai gaseasca oameni in viața. Cel puțin 12.873 de persoane au murit in Turcia, potrivit…

- Bilanțul catastrofei cu care se confrunta Turcia și Siria crește de la o ora la alta. Peste 15.000 de oameni au murit, la aceasta ora, in cele doua țari, dupa cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte in care sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre…

- A fost inca o noapte de cautari intense, in speranța ca vor mai fi gasiți supravietuitori dupa cutremurele violente de alaltaieri. In unele zone, operațiunile se desfașoara in conditii vitrege. Pentru mulți sinistrați, a fost a doua noapte petrecuta sub cerul liber.

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a fost unul dintre cele mai puternice care au lovit zona in mai bine de un secol. A crescut bilantul victimelor peste noapte. OMS estimeaza ca e posibil ca numarul mortilor sa ajunga la peste 20.000.